Olly e Matri sono stati fotografati mentre si incontravano a Milano per un pranzo. La presenza di entrambi nello stesso luogo nella stessa giornata ha suscitato curiosità tra i osservatori. Non sono stati comunicati dettagli sulla loro conversazione o sui motivi dell’incontro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali progetti lavorativi o collaborazioni tra i due.

Olly e Matri si sono visti a Milano ed hanno condiviso un pranzo: in amicizia o in ballo c'è un progetto lavorativo? Olly e Matrisono stati beccati daChimentre passeggiano al quartiere Brera di Milano e poi si fermano insieme per pranzo. Nonostante i due vengano da due mondi differenti, sembra che tra di loro sia nata una bella amicizia e che il cantante e l’ex giocatore di calcio, quando hanno del tempo libero, si svaghino insieme. La loro chiacchierata e il modo di stare insieme sembra tipico di due amici che non si vedono da tempo. Non è chiaro se tra i due ci sia solo un rapporto di amicizia o se anche lavorativo. Infatti il settimanale sottolinea chepotrebbe esserci qualcosa in balloper loro che potrebbe puntare ad una nuova opportunità professionale per entrambi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olly e Matri a pranzo insieme: cosa bolle in pentola?

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