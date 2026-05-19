Il cantante italiano ha condiviso sui social un’immagine con il musicista britannico, leader dei Blur, accompagnando il post con una breve frase in cui definisce Albarn un “genio”. La foto mostra i due artisti insieme, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulla durata del loro incontro. La collaborazione tra i due musicisti ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno subito interpretato il momento come un segnale di un possibile progetto comune.

Bologna, 19 maggio 2026 – “ Damon Albarn è un genio ”. Così Cesare Cremonini accompagna il suo ultimo post insieme al leader dei Blur, la band simbolo del Britpop che negli anni Novanta ha conquistato la scena musicale mondiale. “Nel suo studio di Londra si respira un’aria amorevole e creativa – scrive il cantautore bolognese che in questo momento è a Londra per un periodo di ritiro e lavoro in studio di registrazione –. Un giorno siamo stati nel suo scrigno magico, pieno di strumenti musicali rari provenienti da ogni parte del mondo, ognuno con la propria storia. È stato bello, quasi terapeutico, sentire la sua energia in un momento difficile, delicato ma artisticamente esplosivo per me”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini con Damon Albarn dei Blur: “Ho sentito la sua energia in un momento difficile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BLUR - SONG 2 LIVE |

Sullo stesso argomento

Cesare Cremonini e Caterina, le foto da Londra con la sua ‘ragazza del futuro’Bologna, 23 aprile 2026 – “Luce e vita che sbocciano dolcemente tra le vie di Londra”.

Damon Albarn contro l’intelligenza artificiale: «Non credo sia possibile per l’AI fare musica con anima»Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente prolifico per Damon Albarn, dal punto di vista lavorativo.

Cesare Cremonini in studio con Damon AlbarnE Cesare Cremonini raggiunge Damon Albarn in studio. Se per lavorare a un progetto insieme o solo per incontrare il frontman dei Blur non è dato saperlo, al momento. È stato l'ex leader dei Lunapop a ... rockol.it

Cesare Cremonini, il gran finale del tour è allo Stadio Olimpico di Roma: ospite JovanottiGran finale il 17 e 18 luglio del tour di Cesare Cremonini con una doppia data sold-out allo stadio Olimpico di Roma, atteso Lorenzo Jovanotti. DI Redazione Web / 15 luglio 2025 È Roma il presente e ... deejay.it