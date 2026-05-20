Certosa Village 2026 | Benvenga Mannoia Salemme e Ranieri protagonisti della seconda edizione

Dal 29 luglio all’5 agosto, il sito patrimonio UNESCO del Vallo di Diano ospiterà la seconda edizione del Certosa Village, un evento che segue il successo della prima, durante la quale sono stati registrati oltre 20.000 ingressi e una copertura mediatica che ha raggiunto più di 15 milioni di persone. Nella prossima edizione, saranno presenti sul palco artisti come Benvenga, Mannoia, Salemme e Ranieri, protagonisti delle serate che si svolgeranno nel contesto del festival.

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Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito patrimonio UNESCO del Vallo di Diano, dal 29 luglio al 5 agosto, ospiterà la seconda edizione del Certosa Village. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al via la seconda edizione di Certosa Village, 4 artisti amati dal pubblico italiano Sullo stesso argomento Zendaya e Robert Pattinson protagonisti della seconda puntata di Amici 2026Dopo il debutto della scorsa settimana, segnato da una vittoria di misura su Canzonissima, il Serale di Amici 2026 prosegue con la registrazione... Pizza Village: l’edizione 2026 trasloca al Lungomare di PozzuoliIl Pizza Village 2026 cambia sede: l'evento si sposta da Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli. Certosa Village 2026: Benvenga, Mannoia, Salemme e Ranieri protagonisti della seconda edizioneSi parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie, tra musica, giochi e momenti di partecipazione che ... salernotoday.it Padula: Sal Da Vinci al Certosa Village tra musica e culturaGran finale in musica per il Certosa Village: sarà Sal Da Vinci, con il suo Stasera che sera! Summer Tour, a chiudere domani sera la prima edizione della rassegna che per tutto agosto ha animato la ... ansa.it