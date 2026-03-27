La seconda puntata di Amici 2026 è stata registrata e sarà trasmessa sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5. Nella puntata, sono stati protagonisti gli artisti Zendaya e Robert Pattinson. La prima puntata, trasmessa la settimana precedente, si era conclusa con la vittoria di misura di Canzonissima.

Dopo il debutto della scorsa settimana, segnato da una vittoria di misura su Canzonissima, il Serale di Amici 2026 prosegue con la registrazione della seconda puntata, che andrà in onda sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5. Questa settimana, Maria De Filippi accoglie ospiti di grande richiamo: Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del nuovo film The Drama – Un segreto è per sempre, nelle sale dal 1° aprile, affiancati da Belen Rodriguez, Luca Argentero e il gruppo musicale The Kolors, che presenta il nuovo singolo Rolling Stones. Non mancano volti noti del mondo dello spettacolo: torna il comico Francesco Cicchella, già presente lo scorso anno, e quest’anno entra a far parte del cast fisso Alessandro Cattelan, coinvolto nel gioco Password. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Zendaya e Robert Pattinson protagonisti della seconda puntata di Amici 2026

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