Arriva la certificazione unica Inps su pensioni indennità e prestazioni di sostegno al reddito Come scaricarla e cosa controllare

È stata resa disponibile la Certificazione Unica Inps 2026, un documento che riporta i redditi percepiti nel 2025 da pensionati, beneficiari di indennità di disoccupazione come la NASpI, lavoratori in cassa integrazione e altri sostegni economici. Questo certificato è fondamentale per la dichiarazione dei redditi e può essere scaricato online. È importante verificare che tutte le informazioni siano corrette, per evitare eventuali problemi fiscali.

L’arrivo della Certificazione Unica Inps 2026 segna l’inizio ufficiale della stagione fiscale per milioni di cittadini che, nel corso del 2025, hanno percepito redditi da pensione, indennità di disoccupazione ( NASpI ), cassa integrazione o altre prestazioni a sostegno del reddito. Questo documento, che l’istituto è tenuto a rilasciare obbligatoriamente entro il 16 marzo 2026, non è una semplice ricevuta, ma la base indispensabile per navigare correttamente tra i successivi adempimenti con il fisco. Molti utenti hanno iniziato a monitorare il proprio Fascicolo Previdenziale MyINPS già dai primi giorni del mese, sperando in una pubblicazione anticipata che consenta di pianificare con calma la propria dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva la certificazione unica Inps su pensioni, indennità e prestazioni di sostegno al reddito. Come scaricarla e cosa controllare Articoli correlati Leggi anche: Dichiarazione dei redditi 2026, su NoiPA c’è la Certificazione Unica. Come scaricarla Certificazione Unica 2026 su NoiPA, come scaricarla per la dichiarazione dei redditiÈ ufficialmente disponibile anche su NoiPA la Certificazione Unica 2026, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno... Aggiornamenti e notizie su Arriva la certificazione unica Inps su... Temi più discussi: Certificazione Unica CU 2026: scadenza 16 marzo e come averla; Certificazione Unica 2026: scadenze, novità e come ottenerla; Certificazione Unica in arrivo il 16 marzo, come scaricarla; CU 2026 non ricevuta: cosa fare?. Certificazione unica, tripla scadenza nel 2026: novità e quando arrivaCertificazione unica in arrivo: entro il 16 marzo deve essere consegnata ai lavoratori. Vediamo nel dettaglio le scadenze del 2026 ... quifinanza.it E’ pronta la Certificazione Unica 2026: chi la riceve, quando, dettagli e cosa fareUna delle tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) è il rilascio ai ... leggioggi.it Poco più di un mese dopo l’incendio arriva l’annuncio: viene ufficialmente costituito un comitato per la ricostruzione del teatro Sannazaro, distrutto dal rogo del 17 febbraio scorso. Un canale ufficiale per realizzare raccolte fondi, organizzare eventi per la rinasc - facebook.com facebook Dieci anni senza Bud. Arriva a Roma il Bud Spencer Tribute, dal 26 al 28 giugno, il grande evento organizzato in collaborazione con il figlio dell'attore Giuseppe Pedersoli e gli organizzatori tedeschi dello Spencer Hill Festival. #ANSA x.com