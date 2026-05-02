Certificazione unica l’errore dell’Inps allarga il caso | milioni di CU sbagliate e rischio bonus fiscale

Un errore tecnico nell’elaborazione delle Certificazioni Uniche ha coinvolto milioni di contribuenti, generando dati errati nelle attestazioni fiscali inviate dall’Inps. La situazione si estende oltre la semplice imprecisione, poiché potrebbe influire sulla corretta applicazione di bonus fiscali e altre agevolazioni. La questione riguarda un problema diffuso che coinvolge molte persone e mette in discussione la validità delle certificazioni rilasciate.

Roma. Un errore tecnico, apparentemente marginale, che però rischia di tradursi in un danno concreto per milioni di contribuenti. La vicenda delle Certificazioni uniche 2026 sbagliate dall’ Inps apre un fronte delicato sul rapporto tra fisco e cittadini, perché tocca direttamente il nuovo taglio del cuneo fiscale, trasformato in beneficio Irpef. Una casella compilata in modo errato, il punto 718, può fare la differenza tra ottenere fino a 960 euro oppure perderli del tutto, anche se si ha diritto. Il problema, emerso grazie alle segnalazioni della Cgil, non riguarda solo un errore iniziale già corretto, ma rischia di essere più ampio e sistemico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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