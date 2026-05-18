Modena la donna che ha perso le gambe respira da sola Spuntano le mail di El Koudri | Brucio Gesù
Una donna di 69 anni rimasta senza le gambe in un attacco a Modena sta respirando autonomamente. Nel frattempo, sono state rese note alcune email inviate da un uomo di 31 anni coinvolto nell'episodio, in cui chiede un impiego all'università e utilizza espressioni offensive rivolte a Gesù. Le indagini hanno portato alla luce i messaggi digitali del sospetto, che includono anche frasi come “Brucio Gesù”. La donna sta ricevendo cure in ospedale, mentre le autorità continuano a indagare sulla vicenda.
Migliora la 69enne tedesca che sabato 16 maggio ha perso le gambe nella strage di Modena. Dall'analisi dei dispositivi dell'autore del gesto, il 31enne El Koudri, sono emersi messaggi inviati all'Università in cui chiede un lavoro, richieste accompagnate da offese a Gesù. I messaggi risalgono al 2021, e nel 2022 ha iniziato un percorso di cure mentali interrotto nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Modena, cosi' ho tamponato l'emorragia alla donna che ha perso le gambe
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