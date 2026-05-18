Modena la donna che ha perso le gambe respira da sola Spuntano le mail di El Koudri | Brucio Gesù

Una donna di 69 anni rimasta senza le gambe in un attacco a Modena sta respirando autonomamente. Nel frattempo, sono state rese note alcune email inviate da un uomo di 31 anni coinvolto nell'episodio, in cui chiede un impiego all'università e utilizza espressioni offensive rivolte a Gesù. Le indagini hanno portato alla luce i messaggi digitali del sospetto, che includono anche frasi come “Brucio Gesù”. La donna sta ricevendo cure in ospedale, mentre le autorità continuano a indagare sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui