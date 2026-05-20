Il centrodestra si trova diviso su diversi temi, con l’ultimo episodio che riguarda i tassisti. Lo scorso 14 maggio, in Commissione Trasporti alla Camera, Forza Italia ha presentato nuovamente una proposta di legge proposta da un deputato del partito. La proposta mira a modificare le normative sugli Ncc, riducendo alcuni vincoli e trasferendo le autorizzazioni dalle amministrazioni comunali alle regionali. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di tensioni tra le varie forze politiche che, dopo il fallimento di un referendum, sono spesso in disaccordo su questioni di trasporto.

In Commissione Trasporti alla Camera, il 14 maggio, Forza Italia ha rimesso sul tavolo la proposta di legge del deputato Andrea Caroppo che alleggerisce i vincoli sugli Ncc e sposta le autorizzazioni dai comuni alle regioni. La Lega ha risposto con il «no alle liberalizzazioni selvagge», Fratelli d’Italia ha chiesto «una sintesi» prima di procedere. Nel centrodestra litigano sui tassisti. Litigano su una legge ferma dal gennaio scorso. Litigano, soprattutto, perché ormai litigano su tutto. Il punto di rottura ha una data: 22 e 23 marzo 2026. Il No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia ha vinto con il 53,75%, oltre 27 milioni di votanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Centrodestra diviso su tutto: l’ultimo scontro è sui tassisti. Dal flop del referendum ci sono tre maggioranze in lite perenne

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