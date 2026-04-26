Traforo delle Torricelle scontro politico in Provincia | accuse incrociate e centrodestra diviso

Il traforo delle Torricelle, un progetto che da anni suscita dibattiti, torna al centro di tensioni politiche nella provincia di Verona. Le discussioni riguardano ancora una volta l’opera, che non ha ancora trovato una soluzione definitiva, e le diverse fazioni del centrodestra si sono scontrate pubblicamente. Le accuse tra le parti si sono fatte più intense, alimentando la divisione tra gli esponenti politici coinvolti.

Sullo sfondo di un’opera discussa da decenni e mai arrivata a un punto di svolta definitivo, il traforo delle Torricelle torna a dividere la politica veronese. Questa volta, però, la frattura attraversa anche il centrodestra, tradizionalmente compatto sul sostegno al progetto. La scintilla si è.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Prato, centrodestra diviso sul candidato sindaco: partiti puntano su un politico esperto, ipotesi civico in stand-by.La coalizione di centrodestra a Prato è impegnata in una complessa fase di selezione del candidato sindaco, con una divisione interna che vede... Messina, scontro politico: il centrodestra attacca PergolizziLa politica messinese si trova nel mezzo di una violenta collisione tra gestione amministrativa e competizione elettorale, a seguito delle recenti... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Traforo, scontro nel centrodestra. Borchia attacca Valdegamberi: Basta prese in giro; Traforo Torricelle, è scontro politico; Vergogna: esplode il caso Torricelle; Soul Festival, torna il weekend del benessere. Traforo del Monte Bianco, in aula nuovo scontro sul raddoppioNuovo scontro in Consiglio Valle sul tema del raddoppio del traforo del Monte Bianco. Il tema è stato sollevato dal presidente dell'Assemblea Stefano Aggravi che ha ricordato il 27/o anniversario del ... ansa.it Traforo, i sindaci favorevoli: “Chi ha votato contro in Consiglio Provinciale ha tradito il territorio” - facebook.com facebook