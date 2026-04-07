Potature in via Margherita di Savoia scatta il doppio senso per le auto | un mese di lavori in due fasi

Da lunedì 13 aprile a venerdì 15 maggio, si svolgeranno lavori di potatura degli alberi lungo viale Margherita di Savoia, nelle vicinanze di Valdesi. Gli interventi, suddivisi in due fasi, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, inclusi eventuali sensi unici o restrizioni per le auto. La manutenzione del verde si inserisce in un piano di interventi programmati per migliorare lo stato degli alberi nella zona.

Un'ordinanza, emanata dall’Ufficio Traffico del Comune, prevede infatti una serie di limitazioni alla circolazione nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e viale Venere. I lavori si svolgeranno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Durante le operazioni, la carreggiata sarà chiusa al traffico in modo alternato: prima lato monte (fase uno) e successivamente lato valle (fase due). Contestualmente sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta h24 su entrambi i lati della strada interessata dagli interventi. Ulteriore restrizione riguarda i mezzi pesanti: durante le fasce orarie di chiusura sarà infatti vietato il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Autostrada, completati i lavori su due viadotti: cessa il doppio senso di marcia all'altezza di CasteldacciaI lavori si inquadrano nel più ampio piano di ammodernamento della Palermo-Catania.

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