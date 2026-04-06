Boom ai Musei Reali di Torino | quasi 26mila visitatori a Pasqua

Tra il 3 e il 6 aprile, i Musei Reali di Torino hanno registrato circa 26.000 visitatori durante le festività di Pasqua. L’affluenza è stata consistente, con un numero elevato di persone che si sono recate in più di una giornata. La visita ai musei ha coinvolto un pubblico vario, attirato sia da residenti che da turisti. La quantità di visitatori si è attestata su livelli superiori rispetto agli anni precedenti in questo periodo.

I Musei Reali di Torino hanno registrato un’affluenza massiccia tra il 3 e il 6 aprile, con un totale di 25.772 ingressi complessivi durante il ponte pasquale. Il picco di visite è stato raggiunto domenica 5 aprile. Grazie all’iniziativa #domenicalmuseo, che ha previsto l’accesso gratuito, l’istituzione ha accolto oltre 9.000 persone in una sola giornata. Sulla base dei dati emessi, 16.606 visitatori hanno scelto di esplorare le Collezioni permanenti e i percorsi dedicati ai maestri del Rinascimento. In particolare, lo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda ospita fino al 3 maggio il confronto tra i Giudizi Universali di Beato Angelico e Bartholomeus Spranger. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom ai Musei Reali di Torino: quasi 26mila visitatori a Pasqua Leggi anche: Boom di visitatori ai musei di Villa Torlonia. E il Casino Nobile torna a splendere dopo 20 anni Leggi anche: Napoli piace anche a febbraio: musei gratis, boom di visitatori Temi più discussi: La cultura traina il weekend di Pasqua: I turisti preferiscono Torino alle Langhe; Carlo Conti sbarca su TikTok, effetti esilaranti e boom di follower in un solo giorno; Pasqua 2026 a Torino: il programma dei musei aperti e la colazione all’Egizio. Pasqua da record nei musei di Torino: 25mila ai Musei Reali, 11mila al Museo del Cinema, 9mila al MauToPasqua 2026 da record nei musei di Torino: Musei Reali, Cinema e MAUTO registrano migliaia di visitatori e sold out. quotidianopiemontese.it Musei reali Torino, dal 3 al 6 aprile 25.772 biglietti, Pasqua gratis per 9.000Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino, nel quale domenica 5 aprile, il giorno di Pasqua, in occasione dell'iniziativa #domenicalmus ... ansa.it Pasqua da record nei musei di Torino: 25mila ai Musei Reali, 11mila al Museo del Cinema, 9mila al MauTo x.com Aprile nei Musei Reali aperture straordinarie e visite speciali, per esplorare insieme percorsi museali meno noti e non sempre aperti al pubblico. Come tutte le prime domeniche del mese in occasione dell’iniziativa del Ministero della Cultura # facebook