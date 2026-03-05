Il Centro di Coordinamento degli Inter Club di Milano, insieme al Coordinamento Toscano e all’Inter Club Arezzo, ha organizzato una cena di beneficenza che si terrà sabato 28 marzo alle ore 20 a Ruscello. Durante l’evento, si raccoglieranno fondi per sostenere una famiglia in difficoltà. Tra i partecipanti ci sarà anche l’ex calciatore Muraro, noto per aver vestito la maglia amaranto.

Una serata all’insegna della solidarietà e della passione a tinte nerazzurre. Il Centro di Coordinamento degli Inter Club di Milano, in collaborazione con il Coordinamento Toscano e con l’Inter Club Arezzo, organizza una cena di beneficenza in programma sabato 28 marzo alle ore 20.30 al Ristorante Camping Le Ginestre di Ruscello. Ospite d’onore sarà Carletto Muraro (nella foto), grande ex attaccante dell’Inter, che incontrerà tifosi e appassionati per condividere ricordi, aneddoti e momenti legati alla sua esperienza in maglia nerazzurra. Alla serata sarà presente anche un rappresentante del Centro Coordinamento degli Inter Club. L’iniziativa unisce convivialità e solidarietà, offrendo l’occasione di trascorrere una serata speciale nel segno dei colori interisti e dell’impegno benefico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Raccolta fondi per una famiglia in difficoltà. L'ex amaranto Muraro alla cena di beneficenza dell'Inter Club a Ruscello

