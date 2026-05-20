Cellole ritiro laico per docenti e dirigenti scolastici con Pellai e Vaccari | appuntamento dal 24 al 27 agosto

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Comunità monastica di Cellole ha comunicato che dal 24 al 27 agosto si terrà un ritiro laico dedicato a docenti, educatori e dirigenti scolastici. L'evento si svolgerà seguendo la Regola di Bose, con l’obiettivo di offrire un momento di formazione e riflessione per i partecipanti. La scelta di tenere l’appuntamento in questa località mira a creare un ambiente dedicato al confronto e alla crescita professionale. La partecipazione è aperta a persone coinvolte nel settore dell’istruzione.

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La Comunità monastica di Cellole, secondo la Regola di Bose, ha annunciato un ritiro spirituale e formativo rivolto a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici. L’iniziativa si svolgerà dal 24 al 27 agosto 2026 a San Gimignano, nel monastero di Cellole, nell’ambito del progetto “Educare alla vita”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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