Assunzioni dirigenti scolastici 2026 27 | 7.389 scuole e circa 300 reggenze Mobilità interregionale al 100%

Il 3 marzo 2026 si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito una riunione dedicata alle assunzioni dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 202627. Durante l’incontro è stato comunicato che sono previste 7.389 assunzioni e circa 300 reggenze. La mobilità interregionale dei dirigenti è stata indicata al 100 per cento. All’evento ha partecipato anche l’ANP.