A Palermo una delegazione tedesca di dirigenti scolastici per la formazione docenti
A Palermo, una delegazione di dirigenti scolastici tedeschi è arrivata per approfondire il sistema educativo italiano. Durante la visita, hanno assistito a incontri su come si ottiene l’abilitazione all’insegnamento delle discipline tecnico-professionali, hanno esaminato i progetti di digitalizzazione e innovazione nei percorsi formativi, e hanno anche analizzato le politiche attuate per l’integrazione degli studenti stranieri. La visita si inserisce in un programma di scambio tra i due paesi nel settore dell’istruzione.
Conoscere il sistema italiano per conseguire l’abilitazione all’insegnamento delle discipline tecnico-professionali, i processi di digitalizzazione e innovazione nei percorsi formativi e ancora, le politiche di integrazione degli studenti stranieri. Sono questi i temi di particolare interesse di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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