A Palermo una delegazione tedesca di dirigenti scolastici per la formazione docenti

A Palermo, una delegazione di dirigenti scolastici tedeschi è arrivata per approfondire il sistema educativo italiano. Durante la visita, hanno assistito a incontri su come si ottiene l’abilitazione all’insegnamento delle discipline tecnico-professionali, hanno esaminato i progetti di digitalizzazione e innovazione nei percorsi formativi, e hanno anche analizzato le politiche attuate per l’integrazione degli studenti stranieri. La visita si inserisce in un programma di scambio tra i due paesi nel settore dell’istruzione.