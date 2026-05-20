Celenza Valfortore ad un mese dall’assalto al bancomat il paese è senza ufficio postale

A un mese dall'assalto al bancomat, il paese di Celenza Valfortore si trova senza ufficio postale. Le poste non hanno ancora ripristinato il servizio e il sindaco ha dichiarato che Poste Italiane non ha fornito spiegazioni o soluzioni, lasciando la comunità senza accesso ai servizi postali. La situazione ha creato disagi tra i cittadini, che ora devono rivolgersi a comuni vicini per le operazioni di base. È attualmente in corso un tentativo di confronto tra amministrazione comunale e Poste Italiane.

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