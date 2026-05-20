Celenza Valfortore ad un mese dall’assalto al bancomat il paese è senza ufficio postale
A un mese dall'assalto al bancomat, il paese di Celenza Valfortore si trova senza ufficio postale. Le poste non hanno ancora ripristinato il servizio e il sindaco ha dichiarato che Poste Italiane non ha fornito spiegazioni o soluzioni, lasciando la comunità senza accesso ai servizi postali. La situazione ha creato disagi tra i cittadini, che ora devono rivolgersi a comuni vicini per le operazioni di base. È attualmente in corso un tentativo di confronto tra amministrazione comunale e Poste Italiane.
Il sindaco, Massimo Venditti: “Poste Italiane non risponde, ha abbandonato la nostra comunità. È inaccettabile l’assenza di soluzioni, non si può lasciare un paese senza un servizio essenziale” A quasi un mese dall'assalto al bancomat dell’ufficio postale di Celenza Valfortore, avvenuto nella notte del 22 aprile scorso, Poste Italiane non ha ancora attivato un servizio sostitutivo né avviato i lavori di ripristino dei locali per la riattivazione dell’ufficio postale. L’unica comunicazione ufficiale, affissa sulla porta d’ingresso principale nei giorni successivi all’attentato, informa i cittadini che il servizio rimarrà chiuso fino al 29 maggio 2026, e invita l’utenza a rivolgersi agli uffici dei comuni vicini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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