Celenza Valfortore assalto al Bancomat tra terrore e disagi per la comunità

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 4:30, due esplosioni hanno danneggiato il bancomat di Poste Italiane nel centro di Celenza Valfortore. L'evento ha causato paura tra i residenti e ha provocato disagi alla comunità locale, che si è trovata senza accesso ai servizi bancari per alcuni momenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per le verifiche e le operazioni di sicurezza.

Questa notte, intorno alle 4,30, due esplosioni hanno fatto saltare il bancomat di Poste Italiane. Il sindaco, Massimo Venditti “Un intero paese sconvolto da un atto criminale. Ora siamo alle prese con l’ennesima emergenza. Chiediamo a Poste Italiane di ripristinare subito il servizio e di dislocare la sede dell’ufficio”. La banda dei bancomat questa volta ha preso di mira l’ufficio postale di Celenza Valfortore, dove nella notte ha fatto saltare lo sportello bancomat. Un primo boato alle 4.43 a cui è seguito un secondo alle 4.45, hanno svegliato l’intero paese. Sul posto immediatamente sono arrivati i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del fuoco, la polizia municipale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Celenza Valfortore, assalto al Bancomat, tra terrore e disagi per la comunità Notizie correlate Distributore di carburanti di Celenza Valfortore chiuso per interdittiva: il nuovo gestore ricorre al TarIl provvedimento spiccato dal prefetto di Caserta ha colpito la società titolare delle autorizzazioni per costruire l'impianto, passato in gestione a... Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza ValfortoreBoato sveglia Celenza Valfortore, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello delle Poste, lungo viale Regina Margherita. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore; Esplosione a Celenza Valfortore: assalto al postamat, è il dodicesimo in Capitanata; SPORTELLO AUTOMATICO Celenza Valfortore: assalto alle Poste, salta in aria lo sportello automatico; Tentato assalto all’ATM a Celenza Valfortore, ladri in fuga. Foggia, assalto fallito al postamat di Celenza Valfortore: due esplosioni nella notte, vetri in frantumi e banditi in fugaI malviventi hanno usato una marmotta per far saltare lo sportello dell’ufficio postale. Chiodi vicino alla caserma, paura tra i residenti ... affaritaliani.it Celenza Valfortore, assalto all'alba al Postamat: ingenti danni ma i banditi fuggono a mani vuote VIDEOIl sindaco: «Due i boati poco dopo le 4,30 del mattino. Il nostro comune era uno dei pochissimi dei Monti Dauni ancora non colpito» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Posizionato su una collina che domina la valle del fiume Fortore, sorge Celenza Valfortore, un suggestivo borgo medievale situato nel cuore dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. Questo antico borgo sorge in un punto strategico al confine con il Molise. La s - facebook.com facebook Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore x.com