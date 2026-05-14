CdS – Vlahovic nel mirino di mezza Europa | dall’Atletico al Bayern E la Juve intanto…

Dusan Vlahovic è stato proposto all’Atletico di Madrid nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere. La sua candidatura ha attirato l’attenzione di diverse squadre in mezza Europa, tra cui il Bayern Monaco. La Juventus, attuale club del calciatore, non ha ancora commentato ufficialmente la situazione. La notizia ha scatenato discussioni sui social network, con vari tifosi e addetti ai lavori che seguono da vicino gli sviluppi. La situazione del centravanti serbo resta al centro delle attenzioni del mondo calcistico.

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