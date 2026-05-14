CdS – Vlahovic nel mirino di mezza Europa | dall’Atletico al Bayern E la Juve intanto…
Dusan Vlahovic è stato proposto all’Atletico di Madrid nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere. La sua candidatura ha attirato l’attenzione di diverse squadre in mezza Europa, tra cui il Bayern Monaco. La Juventus, attuale club del calciatore, non ha ancora commentato ufficialmente la situazione. La notizia ha scatenato discussioni sui social network, con vari tifosi e addetti ai lavori che seguono da vicino gli sviluppi. La situazione del centravanti serbo resta al centro delle attenzioni del mondo calcistico.
2026-05-14 08:19:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: TORINO – Dusan Vlahovic è stato proposto all’Atletico di Madrid nelle scorse ore. La circostanza è confermata ma la risposta è interlocutoria, soprattutto perché c’è un domino sugli attaccanti di Diego Simeone. Da una parte Julian Alvarez vorrebbe salutare – su di lui c’è il Barcellona – dall’altra c’è un Alexander Sorloth che piace a diversi club di Serie A (proprio alla Juventus, oltre al Milan e alla Roma) e che cerca un maggiore spazio rispetto al momento attuale. Il norvegese ha segnato venti gol in tutte le competizioni e... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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