Cdp | Clima ed energia 1,3 mld per progetti di cooperazione internazionale in Africa e Sud America
Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro destinato a progetti di cooperazione internazionale in Africa e Sud America. Le risorse saranno impiegate in iniziative legate al clima e all’energia, con l’obiettivo di sostenere imprese, infrastrutture e enti territoriali. La somma rappresenta un intervento volto a rafforzare le collaborazioni tra le regioni coinvolte e le realtà italiane, senza specificare ulteriori dettagli sui progetti o le tempistiche.
Cassa Depositi e Prestiti mette sul tavolo 1,3 miliardi di euro per nuovi interventi che riguardano cooperazione internazionale, sostegno alle imprese, infrastrutture e investimenti destinati agli enti territoriali. Le operazioni sono state approvate dal Consiglio di amministrazione dell’istituto, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco. Progetti tra Africa e Sud America. Una parte delle risorse sarà destinata a iniziative di crescita sostenibile in Africa e Sud America, con progetti orientati al rafforzamento del sistema energetico, alla resilienza climatica e alla transizione sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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