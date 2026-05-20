Cdp | Clima ed energia 1,3 mld per progetti di cooperazione internazionale in Africa e Sud America

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro destinato a progetti di cooperazione internazionale in Africa e Sud America. Le risorse saranno impiegate in iniziative legate al clima e all’energia, con l’obiettivo di sostenere imprese, infrastrutture e enti territoriali. La somma rappresenta un intervento volto a rafforzare le collaborazioni tra le regioni coinvolte e le realtà italiane, senza specificare ulteriori dettagli sui progetti o le tempistiche.

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