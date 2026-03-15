Corse di cavalli illegali e scommesse sui social smantellata dai carabinieri una rete attiva fra Termini e Trabia

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a sei persone di età compresa tra 26 e 43 anni, tutte già note alle forze di polizia. L’indagine ha riguardato una rete attiva tra Termini e Trabia coinvolta in corse di cavalli illegali e scommesse sui social. La Procura ha emesso anche un avviso di garanzia.

Il provvedimento è l’esito di una complessa attività di investigativa condotta dalla stazione termitana e dal Nucleo Operativo e Radiomobile. L’indagine supportata da attività tecniche, ha permesso di documentare quattro competizioni illegali svoltesi tra Termini Imerese e Trabia nel periodo compreso tra giugno 2024 e gennaio 2025. L’elemento cardine dell’inchiesta è stato il monitoraggio del web: gli indagati utilizzavano infatti i social network per promuovere gli eventi clandestini, pubblicare i video delle gare (oggetto di analisi da parte dei militari), gestire la raccolta delle scommesse e i proventi illeciti. Oltre alla natura illegale delle scommesse, le indagini hanno evidenziato il grave pericolo per l’integrità degli animali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Lotta al "pezzotto": smantellata una rete mondiale di streaming illegali, coinvolta anche LancianoC'è anche Lanciano nell'operazione contro il “pezzotto”, gli abbonamenti illeciti a piattaforme televisive a pagamento, coordinata dalla procura... Alessandria, smantellata rete di spaccio: hashish, marijuana e farmaci illegali, indagate minacce ed estorsioni.Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Alessandria ha portato alla luce un sistema di spaccio al dettaglio con ramificazioni... Una raccolta di contenuti su Corse di cavalli illegali e scommesse... Temi più discussi: Il comitato del Senato della Virginia blocca il disegno di legge della Camera per creare un ente regolatore indipendente del gioco d'azzardo; Uae President Cup 2026: l’Italia rivede una corsa di Gruppo 1 grazie ai purosangue arabi; La partnership strategica tra ICE Barcellona e IGE Roma entra nella sua seconda fase. Le corse di cavalli clandestine, un vecchio problema difficile da risolvereA inizio gennaio la polizia di Catania ha interrotto una corsa clandestina di cavalli e ha denunciato 15 partecipanti, tra cui anche alcuni minorenni. Non succede così spesso che le forze dell’ordine ... ilpost.it In 29mila contro le corse clandestine dei cavalliLe corse clandestine di cavalli, un fenomeno radicato in Italia, soprattutto al Sud, sono molto più di semplici infrazioni: rappresentano una palese manifestazione del potere criminale, una sfida ... vita.it Protesta dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo: “Corse pagate 2,70 euro, basta sfruttamento” facebook #muoversivenezia Per problemi tecnici vengono sospese le corse di linea 17 tra P.ta Sabbioni e Lido San Nicolò Ci scusiamo per il disagio x.com