Crescono i piani di Snam nel Ravennate | sale a 800 milioni di euro l' investimento per il progetto Ccs

Snam ha annunciato un investimento di 800 milioni di euro nel progetto Ravenna Ccs, sviluppato insieme a Eni, per la cattura e lo stoccaggio della CO2. L’obiettivo è ridurre le emissioni degli impianti industriali considerati “hard to abate”. La cifra rappresenta un aumento rispetto alle risorse inizialmente previste e riguarda la regione ravennate. La società ha reso noto il dettaglio di questa iniziativa.

Lo prevede il piano strategico di investimenti della società di infrastrutture energetiche per il 2026-2030. Un aumento di 300 milioni rispetto al piano precedente. Tutti i numeri del progetto di cattura e stoccaggio di CO2 al largo della costa ravennate Uno stanziamento di risorse da 800 milioni di euro per "Ravenna Ccs", il progetto di cattura e stoccaggio della CO2 che Eni e Snam stanno sviluppando per ridurre le emissioni degli impianti industriali "hard to abate". Questo è quanto previsto nel Piano strategico di investimenti 2026-2030 di Snam. Un piano che, complessivamente, ammonta a 14 miliardi di euro, suddivisi su tre settori: crescita industriale, gestione attiva del portafoglio di partecipazioni e programma di asset rotation.