Nel primo turno delle semifinali dei playoff di Serie B, il Monza ha messo a segno una rimonta decisiva nella gara d’andata, mentre il Catanzaro ha ottenuto una vittoria schiacciante. I risultati delle sfide hanno definito le posizioni in vista della gara di ritorno, con il Monza che cerca di recuperare il risultato favorevole e il Catanzaro che si avvicina alla finale con un vantaggio consistente. La seconda partita si giocherà tra pochi giorni e decreterà le due finaliste.

Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane Diretta gol Serie A LIVE: il Cagliari batte il Torino ed è matematicamente salvo, clamoroso sorpasso e controsorpasso tra Cremonese e Lecce! Italiaa la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto» Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna: «L’importante era la qualificazione in Conference. Merito ai ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo» Atalanta in Conference League: KO con il Bologna ininfluente, il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Playoff Serie B: rimonta d’oro del Monza, il Catanzaro ipoteca la finale. Il tabellone completo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: gol e highlights | Champions League

Sullo stesso argomento

Playoff di serie B: il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia: il 2-2 ipoteca la finalissimaJuve Stabia-Monza 2-2 RETI : 12' st Mosti, 23' st Okoro , 32' st Carboni, 44' st Delli Carri.

Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B: calendario e tabelloneDefinite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l'Avellino.

Playoff #SerieB: il #Monza rimonta da 0-2 a 2-2 con la Juve Stabia e rimanda tutto al ritorno. Ai brianzoli di Bianco basterà un pari, Abate costretto a vincere per accedere alla finale x.com

Playoff Serie B, Catanzaro travolge il Palermo con un netto 3-0CATANZARO Finisce con un 3-0 senza storia la gara 1 delle semifinali play off tra Catanzaro e Palermo, risultato mai in discussione che inverte i pronostici iniziali. Aquilani lancia capitan Iemmello ... corrieredellacalabria.it

I Cavs vincono il game 5 a Detroit [117-113/ OT] e si portano sul 3-2 nella serie. Harden, monumentale (30pt, 6 assist, 3 stoppate, +11). Allen (16-10, +14) e Strus (20-8, +9), i suoi scudieri. Partidazo senza premio di Cade (39pt, 9 assist, 7 rimbalzi, 2 rubate) : r/ reddit

SERIE B - Playoff, Juve Stabia-Monza 2-2: vespe beffate, rimonta nel finale dei lombardiBeffata la Juve Stabia nel match valido per la semifinale di andata dei playoff. Dopo essere andati in vantaggio di due gol, le vespe vengono rimontati nel finale dal Monza. Tutto da rifare per i camp ... napolimagazine.com