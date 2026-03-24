Salento accusa | violenza sessuale su una bambina di 8 anni arrestati la madre e un 71enne Carabinieri

Due persone sono state arrestate nel Salento con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su una bambina di otto anni. Una donna di 53 anni e un uomo di 71 anni sono state portate nel carcere di Lecce, dove si trovano attualmente in custodia cautelare. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.

Una donna di 53 anni e un uomo di 71, residenti in Salento, sono in custodia cautelare nel carcere di Lecce. Misura operata dai carabinieri. La 53enne, mamma di una bambina di 8 anni, stando all’accusa consentiva al 71enne di commettere abusi nei confronti della bimba, con la stessa madre che prendeva parte. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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