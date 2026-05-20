Catania violenza sessuale su 14enne | arrestati i genitori

Da ildifforme.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania sono stati arrestati i genitori di una ragazza di 14 anni accusati di aver commesso violenza sessuale nei suoi confronti. L’indagine è iniziata con una segnalazione proveniente dalla scuola frequentata dalla giovane. La Procura ha disposto un ascolto protetto della ragazza, che è stata successivamente trasferita fuori dal suo nucleo familiare. Le autorità stanno continuando le indagini per accertare i fatti e valutare eventuali responsabilità.

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Tutto è partito da una segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dalla giovane. La Procura, dopo disposto l’ascolto protetto della ragazza, l’ha immediatamente allontanata dal nucleo familiare. La madre 30enne e il compagno 46enne sono stati arrestati sabato scorso Coppia arrestata per violenza sessuale aggravata sulla figlia minorenne ad Acireale (Catania).Un uomo di 46 anni e una donna di origine romena di 30 sono stati fermati con l’accusa, della Procura di Catania, anchedi corruzione di minorenne e maltrattamenti. L’indagine ha avuto inizio dopo una segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dallaminorenne, che avrebbemeno di 14 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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