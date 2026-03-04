Verifiche nel quartiere San Berillo scattano sanzioni per 5mila euro

La polizia ha effettuato controlli nel quartiere San Berillo, ispezionando sette negozi. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative e sono state comminate sanzioni per un totale di 5.000 euro. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle irregolarità.

Un'altra fase del servizio ha visto l'istituzione di posti di controllo. Le verifiche si sono concentrate in via Don Luigi Sturzo, via VI aprile e corso dei Martiri della Libertà Nuovi controlli della polizia a San Berillo. Gli agenti hanno effettuato le verifiche in 7 negozi riscontrando molteplici irregolarità amministrative. Comminate sanzioni ai titolari per 5 mila euro. In 5 botteghe gli agenti del settore annona della polizia locale hanno constatato la presenza di diversi prodotti non alimentari senza etichettatura in lingua italiana. Pertanto, è scattato il sequestro amministrativo della merce. Durante la perlustrazione è stata rinvenuta un'auto rubata.