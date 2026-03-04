Verifiche nel quartiere San Berillo scattano sanzioni per 5mila euro

Da cataniatoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha effettuato controlli nel quartiere San Berillo, ispezionando sette negozi. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative e sono state comminate sanzioni per un totale di 5.000 euro. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle irregolarità.

Un’altra fase del servizio ha visto l’istituzione di posti di controllo. Le verifiche si sono concentrate in via Don Luigi Sturzo, via VI aprile e corso dei Martiri della Libertà Nuovi controlli della polizia a San Berillo. Gli agenti hanno effettuato le verifiche in 7 negozi riscontrando molteplici irregolarità amministrative. Comminate sanzioni ai titolari per 5 mila euro. In 5 botteghe gli agenti del settore annona della polizia locale hanno constatato la presenza di diversi prodotti non alimentari senza etichettatura in lingua italiana. Pertanto, è scattato il sequestro amministrativo della merce. Durante la perlustrazione è stata rinvenuta un’auto rubata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Nuova operazione di controllo nel quartiere San Berillo: verifiche a tappeto e sanzioni per 5.000 euro

Controlli della polizia nel rione San Berillo, inflitte sanzioni per 5mila euro a due "kebbabari"Sono stati istituiti anche posti di controllo in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.