Via libera dal consiglio comunale ai comitati di quartiere

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il regolamento e lo schema di atto costitutivo e statuto dei comitati di quartiere durante una riunione in seconda convocazione. La seduta si è svolta nell’Aula consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Questa decisione riguarda le modalità di costituzione e funzionamento dei comitati di quartiere nel territorio comunale.

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria, riunitosi in seconda convocazione nell’Aula consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio, ha approvato il Regolamento sui comitati di quartiere, nonché lo schema di atto costitutivo e Statuto cui ogni comitato dovrà fare riferimento. I comitati di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Cosenza: via libera ai comitati di quartiere, la svoltaNel cuore della Calabria, a Cosenza, si è verificato un passaggio fondamentale verso una governance più inclusiva: l'amministrazione comunale ha dato... Reggio: via libera ai Comitati di quartiere per un nuovo modello di cittàIl Comune di Reggio Calabria ha dato il via libera, nella seduta di oggi del 3 aprile 2026, al regolamento che istituisce ufficialmente i Comitati di... Temi più discussi: Garanzia per le azioni esterne: via libera del Consiglio a modifiche mirate per migliorare l'efficienza e la flessibilità; Adeguamento del PRG al PPTR, c’è il via libera del Consiglio Comunale; Giudici di pace come i togati, via libera dal Consiglio di Stato; Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti. Battipaglia, via libera unanime dal consiglio comunale per realizzare il nuovo ospedaleStampaIl consiglio comunale di Battipaglia, con voto favorevole unanime, ha dato il via libera per l’edificazione del nuovo ospedale. L’investimento complessivo si aggira – come riporta il sito web de ... salernonotizie.it Prolungato il taglio delle accise: via libera dal Consiglio dei MinistriAbbiamo appena approvato il decreto legge e proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio. Oltre a questo c’è un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio de ... strettoweb.com Con la conversione in legge del Decreto bollette, via libera anche al bonus da 115 euro: l'importo sarà accreditato nella prima fattura utile successiva al 19 marzo 2026. Ecco a chi spetta e come ottenerlo - facebook.com facebook Una data simbolica per approvare il #PianoCasa: "Via libera il 1° maggio", l'annuncio in aula di #GiorgiaMeloni x.com