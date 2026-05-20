Catania blitz antidroga a San Cristoforo | i carabinieri arrestano 21enne

Nel quartiere San Cristoforo di Catania, i Carabinieri hanno eseguito un blitz antidroga che ha portato all’arresto di un giovane di 21 anni. Durante le operazioni, sono stati effettuati controlli mirati e perquisizioni che hanno portato al fermo e alla detenzione del soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce in una serie di interventi stringenti condotti nel quartiere, volto a contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza dei residenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati nel quartiere San Cristoforo. L’intensa attività di controllo del territorio portata avanti dai Carabinieri di Catania continua a produrre risultati nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato nel quartiere San Cristoforo, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Catania Piazza Dante hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente nel capoluogo etneo, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. I movimenti sospetti e il blitz dei militari. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal comportamento del ragazzo, apparso fin da subito particolarmente agitato e sospetto mentre si aggirava per le strade del quartiere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, blitz antidroga a San Cristoforo: i carabinieri arrestano 21enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TG SUD SERA - Crisi idrica e il mistero del bypass – 26 11 2025 Sullo stesso argomento Blitz antidroga a San Cristoforo: scoperta una “crack room” e arrestati due pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati della Polizia di Stato Proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio... Catania, blitz nel San Cristoforo: smantellata la crack room sorvegliataDue uomini di 37 e 33 anni, entrambi residenti a Catania, sono stati trascinati in carcere a piazza Lanza dopo un'operazione della squadra mobile... Blitz antidroga a San Cristoforo, tenta la fuga in casa ma viene bloccato e denunciatoUna speditiva attività info-investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ha portato alla denuncia di un pusher di 26 anni. Per il giovane vige, [ ... blogsicilia.it