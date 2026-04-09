A Catania, la polizia ha eseguito un’operazione nel quartiere San Cristoforo, smantellando un locale utilizzato come crack room. Due uomini di 37 e 33 anni, residenti nella città, sono stati arrestati e portati in carcere a piazza Lanza. L’intervento ha portato alla fine dell’attività di spaccio nel locale, che era sotto sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

Due uomini di 37 e 33 anni, entrambi residenti a Catania, sono stati trascinati in carcere a piazza Lanza dopo un'operazione della squadra mobile della Polizia di Stato. Il blitz ha colpito un presidio di spaccio situato in via Plebiscito, nel cuore del quartiere San Cristoforo, dove gli agenti hanno scoperto una struttura organizzata con una propria area dedicata al consumo di stupefacenti. All'interno dell'abitazione, la sezione antidroga ha sequestrato 4 grammi di crack e 6 grammi di cocaina, . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz nel San Cristoforo: smantellata la crack room sorvegliata

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