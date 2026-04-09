Blitz antidroga a San Cristoforo | scoperta una crack room e arrestati due pusher

La Polizia di Stato ha effettuato un blitz a San Cristoforo, durante il quale sono state scoperte una “crack room” e due persone sono state arrestate con l’accusa di spaccio di droga. Le operazioni di controllo sono proseguite con intensità nella zona, già coinvolta in precedenti interventi contro lo spaccio. Le forze dell’ordine hanno portato avanti attività mirate nelle aree più interessate da recenti sequestri e arresti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati della Polizia di Stato. Proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga in città, con interventi mirati soprattutto nelle aree già interessate da recenti sequestri e arresti. L’obiettivo è contrastare in modo deciso il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili. Smantellata una piazza di spaccio in via Plebiscito. Nel corso di un’operazione recente, gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno smantellato una vera e propria base di spaccio nel quartiere San Cristoforo, intervenendo all’interno di un edificio situato in via Plebiscito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Blitz antidroga a San Cristoforo: scoperta una “crack room” e arrestati due pusher San Cristoforo, blitz antidroga: smantellata una piazza di spaccio e arrestati due giovaniUn blitz della Polizia di Stato ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una piazza di spaccio all’interno di uno stabile del quartiere San... Bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato... Argomenti più discussi: Catania, blitz antidroga a San Cristoforo: arrestato 52enne con cocaina e contanti; Prende a sprangate un portone e fugge: dalla finestra volano droga e bilancini; Blitz antidroga nei vicoli: tenta di sfondare un portone e fa scoprire un market di hashish; Roma Laurentina, droga al tavolo in casa: coppia arrestata per spaccio. Catania, blitz antidroga a San Cristoforo: arrestato 52enne con cocaina e contantiCatania, arrestato 52enne a San Cristoforo per spaccio di droga. Sequestrati cocaina, bilancino e 515 euro dai Carabinieri. lamilano.it CASCATA DI SAN CRISTOFORO DI LABANTE (Castel d'Aiano - BO) - facebook.com facebook