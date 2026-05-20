Catania al Palazzo della Cultura si presenta l’Associazione Un Fatto Umano
Sabato 23 maggio alle 17:00, al Palazzo della Cultura di Catania, si svolgerà l’evento di presentazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Un Fatto Umano”. L’incontro sarà un’occasione per conoscere le attività e gli obiettivi dell’organizzazione, con un focus sui temi della legalità, dell’impegno civile e della partecipazione sociale. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un contesto dedicato alla cittadinanza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Associazione di Promozione Sociale “Un Fatto Umano” si presenterà ufficialmente alla cittadinanza sabato 23 maggio alle ore 17:00 al Palazzo della Cultura di Catania, in un incontro dedicato ai temi della legalità, dell’impegno civile e della partecipazione sociale. Un progetto dedicato alla legalità e ai giovani. L’A.P.S. “Un Fatto Umano”, che vedrà come Socio Onorario il Dott. Manfredi Borsellino, nasce con l’obiettivo di promuovere attività culturali, educative e sociali attraverso il teatro civile e iniziative rivolte al territorio. L’associazione punta a diffondere i valori della cittadinanza attiva, della legalità e della lotta contro le mafie, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla crescita culturale della comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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