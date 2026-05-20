Catania al Palazzo della Cultura si presenta l’Associazione Un Fatto Umano

Sabato 23 maggio alle 17:00, al Palazzo della Cultura di Catania, si svolgerà l’evento di presentazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Un Fatto Umano”. L’incontro sarà un’occasione per conoscere le attività e gli obiettivi dell’organizzazione, con un focus sui temi della legalità, dell’impegno civile e della partecipazione sociale. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un contesto dedicato alla cittadinanza.

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