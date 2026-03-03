Dino Petralia presenta Grammatica emozionale a Palazzo della Cultura | parole emozioni e dialogo con i giovani

Lo scorso 27 febbraio a Palazzo della Cultura, Dino Petralia, ex magistrato e direttore del Dap, ha presentato il suo nuovo libro intitolato

All'ìiniziativa erano presenti numerosi studenti, docenti, dirigenti scolastici, rappresentanti istituzionali e cittadini. L'evento è stato sostenuto dalla Fondazione Cultura e Salute Una sala gremita ha accolto, lo scorso 27 febbraio a Palazzo della Cultura, l'ex magistrato e già direttore del Dap Dino Petralia per la presentazione del volume "Grammatica emozionale". Viaggio dentro le parole", Luigi Pellegrini editore. All'iniziativa erano presenti numerosi studenti, docenti, dirigenti scolastici, rappresentanti istituzionali e cittadini.

Palazzo della Cultura, presentazione del libro di Dino Petralia “Grammatica emozionale. Viaggio dentro le parole”Sarà Palazzo della Cultura a ospitare il prossimo venerdì 27 febbraio, alle ore 16.

Al Circolo del Tennis si presenta “Grammatica Emozionale”: incontro con Dino PetraliaVenerdì 13 febbraio alle ore 18:30, al Circolo del Tennis, a Palermo, incontro con Dino Petralia per la presentazione del suo libro “Grammatica...

La grammatica che emozionaLa ricchezza della lingua italiana presentata in modo originale e ironico. Dino Petralia abituato ad usare un linguaggio tecnico nella sua lunga carriera da magistrato, conclusa nel 2022 a capo del ... rainews.it

Sarà Palazzo della Cultura a ospitare il prossimo venerdì 27 febbraio, alle ore 16.00, l’incontro con l’ex magistrato e Direttore del Dap Dino Petralia, autore di Grammatica emozionale - facebook.com facebook