L' associazione malati reumatici si presenta | a palazzo Gopcevich l' open day sulla sindrome poco conosciuta

In vista della Giornata mondiale della fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, un’associazione dedicata ai malati reumatici organizza un open day presso il palazzo Gopcevich. L'evento si svolgerà domenica 10 maggio e prevede attività informative sulla sindrome, ancora poco conosciuta, e incontri per sensibilizzare il pubblico e i professionisti sul tema. La giornata sarà ripetuta anche in date successive.

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