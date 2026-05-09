L' associazione malati reumatici si presenta | a palazzo Gopcevich l' open day sulla sindrome poco conosciuta
In vista della Giornata mondiale della fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, un’associazione dedicata ai malati reumatici organizza un open day presso il palazzo Gopcevich. L'evento si svolgerà domenica 10 maggio e prevede attività informative sulla sindrome, ancora poco conosciuta, e incontri per sensibilizzare il pubblico e i professionisti sul tema. La giornata sarà ripetuta anche in date successive.
In prossimità della Giornata mondiale della fibromialgia, istituita il 12 maggio per accendere i riflettori su una sindrome cronica ancora poco riconosciuta e promuovere ricerca e consapevolezza, l'Associazione giuliana malati reumatici propone un open day domenica 10 maggio (replica anche.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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