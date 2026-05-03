La comunità di Castiglione della Pescaia ha dichiarato lutto cittadino in seguito alla scomparsa di Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. La città, dove il pilota era presente da almeno vent’anni, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura di rilievo nello sport italiano e internazionale. L’evento ha suscitato un forte sentimento di tristezza tra i residenti e gli appassionati.

CASTIGLIONE Un dolore profondo. Che si respira nell’aria. La morte di Alex Zanardi a 59 anni, figura straordinaria dello sport italiano e internazionale, ha toccato molto la comunità di Castiglione della Pescaia, buen retiro del pilota da almeno 20 anni. "Castiglione della Pescaia è in lutto – ha detto la sindaca Elena Nappi – per la scomparsa di un uomo che ha saputo entrare nel cuore della nostra comunità. Il suo legame con la nostra cittadina era sincero e profondo, e il suo esempio resterà per sempre vivo tra noi. Alex Zanardi è stato il simbolo di come lo sport può essere rinascita da qualsiasi evento catastrofico che possa colpire. Oggi abbiamo perso un cittadino onorario, ma soprattutto un amico, un esempio e un simbolo che resterà indelebile nella memoria collettiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Alex Zanardi. Lutto cittadino a Castiglione: "Per noi era un esempio"

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