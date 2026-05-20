La Cassazione ha stabilito che in alcuni casi può essere disposto il sequestro totale dei conti cointestati anche se non ci sono indagati coinvolti, sollevando interrogativi sul rischio che il risparmio di un familiare venga bloccato a causa di un errore commesso da un’altra persona. La decisione si basa sulla possibilità di applicare misure restrittive anche senza coinvolgimento diretto, lasciando aperti diversi scenari sulla tutela dei risparmi di chi non è parte di un procedimento penale.

? Punti chiave Come può il risparmio di un familiare essere bloccato per un errore altrui?. Perché la Cassazione permette il sequestro totale anche ai non indagati?. Cosa succede se le autorità bloccano i soldi di chi è innocente?. Come si protegge la propria quota di denaro in un conto condiviso?.? In Breve Il terzo interessato deve dimostrare in tribunale la reale titolarità delle somme bloccate.. La giurisprudenza estende il sequestro anche ai conti societari con semplice delega operativa.. L'onere della prova spetta al soggetto non coinvolto nel procedimento giudiziario.. La gestione comune di stipendi e pensioni espone i nuclei familiari a blocchi totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: rischio sequestro totale per i conti cointestati

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