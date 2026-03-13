La Cassazione ha deciso di annullare l’ordinanza che aveva sequestrato due smartphone appartenenti a un indagato nel caso della Cittadella. La decisione ha portato al rinvio della questione al Tribunale di Catanzaro, che dovrà ora valutare nuovamente la vicenda. La sentenza si inserisce in un procedimento legale in corso riguardante l’indagine.

La giustizia italiana ha tracciato una linea netta nel caso della Cittadella, annullando l’ordinanza che bloccava due smartphone di un indagato e rinviando la questione al Tribunale di Catanzaro. La Corte di Cassazione ha accolto tre dei quattro motivi presentati dall’avvocato Gianluca Serravalle a nome di Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovie della Calabria Spa. Questa decisione giunge in un momento delicato per la società ferroviaria regionale, dove si intrecciano accuse di corruzione e questioni procedurali complesse riguardanti il sequestro probatorio disposto nell’estate del 2025. Il verdetto non chiude la vicenda ma ne apre una nuova fase giudiziaria, costringendo i giudici di primo grado a riesaminare la legittimità delle misure restrittive adottate contro l’imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: annullato sequestro smartphone, rinvio

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