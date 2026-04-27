Il difensore si sta avvicinando al rientro in gruppo e potrebbe essere convocato per la partita contro il Como. Dopo il recupero di Rrahmani, anche lui sta tornando a disposizione dell’allenatore. La sua presenza potrebbe contribuire alla formazione della squadra per la prossima sfida di campionato. La sua condizione fisica sembra migliorata e si attende una sua possibile partecipazione alla partita.

Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in gruppo e punta alla convocazione contro il Como. Dopo Rrahmani, Conte recupera un altro leader della difesa azzurra. Di Lorenzo: la convocazione col Como è l’obiettivo concreto. Giovanni Di Lorenzo non è più lontano dal rientro in campo. Come rivela La Repubblica: “ I l capitano è ormai vicino al ritorno in gruppo e punta almeno alla convocazione “, per la sfida contro il Como. Un annuncio che chiude un ciclo di assenze pesanti e restituisce al Napoli uno dei suoi leader storici proprio quando la squadra ha iniziato a ritrovare equilibrio. L’emergenza difensiva comincia a dissolversi. Rrahmani ha già fornito i primi segnali di solidità al reparto, ma il ritorno di Di Lorenzo completa un quadro che era stato compromesso dalle lunghe assenze.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Como-Napoli, segnali positivi per Conte: può arrivare la convocazione!

Notizie correlate

Leggi anche: Conte ha concesso tre giorni di riposo: segnali positivi per il Napoli

Verona-Napoli, Conte può sorridere: un big verso la convocazione dopo tre mesiSabato alle ore 18 il Napoli farà visita al Verona in una sfida da non sottovalutare, contro una squadra in piena lotta salvezza.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Corsa Champions in discesa per Napoli e Milan, per la Juve ci sono le minacce Como e Roma; Como, Fabregas su Nico Paz: Sta meglio, valutazioni in corso; UFFICIALE | Serie A, anticipi e posticipi della 35a giornata: il calendario di Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli; Napoli, segnali di ripartenza e riflessioni sul futuro.

NM LIVE - Pasino: Napoli? Tanti segnali positivi per Conte contro la Cremonese, con il Como mi aspetto una partita difficile ma anche bellaNAPOLI - RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... napolimagazine.com

Sabato Como-Napoli potrebbe dare una svolta quasi decisiva, ma i lariani e la Roma per sperare devono vincere sempre #SportMediaset - facebook.com facebook

L'Inter non può vincere lo Scudetto sabato 2 maggio dopo Como-Napoli. Senza giocare potrà vincerlo al massimo dopo Sassuolo-Milan se: - il Napoli perde a Como - il Milan non vince a Reggio Emilia In qualsiasi altro caso l'Inter avrà la possibilità di vincerlo ' x.com