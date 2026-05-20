Caso Garlasco mamme a confronto | il dramma che nessuno racconta

Durante una puntata di Cartabianca, sono state messe a confronto le testimonianze di due madri, una legata alla caso Garlasco e l’altra coinvolta in un’altra vicenda giudiziaria. La trasmissione ha ascoltato le loro storie, portando alla luce le emozioni e le difficoltà vissute nel corso di un procedimento legale. Due donne che hanno affrontato un dolore profondo, senza che il loro racconto fosse spesso al centro dell’attenzione pubblica.

È sempre Cartabianca ha messo a confronto due dolori diversi: quello della mamma di Sempio e quello della mamma di Stasi. Il caso Garlasco continua a tenere gli italiani con il fiato sospeso. Nel programma È sempre Cartabianca sono stati messi a confronto due dolori diversi, quello della mamma di Andrea Sempio e quello della mamma di Alberto Stasi. Nella puntata del 19 maggio, la trasmissione È sempre Cartabianca ha parlato del caso Garlasco, che sta scuotendo l’opinione pubblica da tempo. La Procura di Pavia ha da poco chiuso le indagini, stabilendo che a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, che però si dichiara innocente. Durante la puntata si è parlato di due donne che stanno vivendo entrambe un forte dolore, la mamma dei due uomini coinvolti in questo caso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Confidential: Caso Garlasco, Alberto Stasi sarà risarcito

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