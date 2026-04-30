Dopo quasi vent’anni di inchieste e processi, la procura di Pavia ha reso noto il movente del delitto di Garlasco. La morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, ora ha una spiegazione ufficiale. La decisione arriva dopo numerosi colpi di scena e condanne che sono state successivamente ribaltate nel corso degli anni. La procura ha pubblicato i dettagli sulla ragione che avrebbe spinto all’omicidio.

GARLASCO – Il movente del delitto di Garlasco ha finalmente un nome. Dopo quasi vent’anni di misteri, colpi di scena processuali e condanne ribaltate, la procura di Pavia ha messo nero su bianco la ragione per cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Stando a quanto ricostruito dalla procura, Chiara avrebbe respinto un approccio sessuale di Sempio. Quel rifiuto, stando al capo di imputazione, avrebbe trasformato una mattina d’estate in una scena di omicidio. Gli inquirenti parlano esplicitamente di odio maturato a seguito del rifiuto, contestando all’indagato l’aggravante dei motivi abietti. Chi è Andrea Sempio e perché è nel mirino degli inquirenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Caso Garlasco, la procura svela il movente: una verità che nessuno si aspettava

Esclusiva Garlasco: Tutte le Intercettazioni che Svelano la Verità sul caso

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Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Caso Garlasco, la procura di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi.

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Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta dal fidanzato, Alberto Stasi, nella villetta di famiglia a Garlasco, nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 però, il caso viene riaperto: nel registro degli indagati - facebook.com facebook

Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. Per i pm "ha ucciso Chiara Poggi da solo" @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com