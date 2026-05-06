Flotilla morta in Brasile la madre dell’attivista Thiago Ávila | la famiglia chiede il suo rilascio a Israele

In Brasile, la madre dell’attivista detenuto in Israele durante una missione umanitaria è deceduta nelle ultime ore. L’uomo è attualmente in carcere in Israele, dove era stato arrestato durante l’operazione della Flotilla. La famiglia chiede il suo rilascio, mentre le autorità israeliane mantengono i detentivi. La notizia della morte arriva mentre il familiare si trova ancora in stato di detenzione.

Nelle ore in cui è dietro alle sbarre delle carceri israeliane, la madre dell’attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato fermato durante la missione umanitaria della Flotilla, è morta in Brasile. E ora la famiglia chiede alle autorità di Tel Aviv di autorizzarne il rilascio temporaneo affinché possa partecipare ai funerali di Teresa Regina de Ávila e Silva, rende noto il sito brasiliano Poder360. Thiago Ávila era stato arrestato il 29 aprile insieme allo spagnolo Saif Abu Keshek durante la seconda Global Sumud Flotilla, iniziativa salpata da Barcellona per consegnare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco imposto da Israele.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, morta in Brasile la madre dell’attivista Thiago Ávila: la famiglia chiede il suo rilascio a Israele Notizie correlate Scoppia il sex gate della Flotilla: l'attivista Thiago Avila nel mirinoDal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Leggi anche: Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Àvila fermati da Israele: ecco perché rischiano di più. L’analisi dell’inviato del Fatto Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Brasile, muore la madre dell’attivista Thiago Ávila detenuto in Israele. La famiglia: Rilasciatelo; Morta la madre di Thiago Ávila: la famiglia chiede ad Israele di liberarlo; Brasile, morta la madre dell'attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: Rilasciatelo; Flotilla, appello al governo sui due attivisti: rischiano la pena di morte. Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: RilasciateloLa mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza ... fanpage.it Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com "Sono delle bestie- dicono gli attivisti- Dopo l’arresto ci hanno portato a bordo di un vero e proprio campo di concentramento allestito su una nave cargo militare". https://www.dire.it/05-05-2026/1237243-flotilla-arrivati-a-bologna-i-due-attivisti-arrestati-a-creta-u - facebook.com facebook