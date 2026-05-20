In un procedimento giudiziario legato a un caso di tutela familiare nel bosco, la difesa ha annunciato l’intenzione di puntare sulla mediazione come strada per il rientro dei minori. La strategia mira a dimostrare che i genitori hanno affrontato le criticità educative che avevano portato alla separazione. Per il ritorno dei bambini, si richiedono tre condizioni fondamentali: un percorso di recupero delle capacità genitoriali, il rispetto delle norme di sicurezza e un impegno concreto nel miglioramento delle relazioni familiari.

? Punti chiave Come potranno i genitori dimostrare di aver superato le criticità educative?. Quali sono i tre pilastri necessari per il rientro dei minori?. Perché la mediazione extra-giudiziale è diventata la chiave del caso?. Chi seguirà i genitori nel percorso di supporto settimanale?.? In Breve Incontro tra legale Simone Pillon e assistente sociale Veruska D'Angelo ad Atessa.. Percorso di supporto settimanale per Nathan e Catherine con professionisti esterni.. Sistemazione abitativa già risolta per i tre minori coinvolti nel caso.. Obiettivo rientro dei tre figli tramite miglioramento capacità genitoriali Nathan e Catherine.. A Atessa, l’incontro odierno tra la nuova difesa della famiglia nel bosco e i servizi sociali ha aperto un varco di dialogo dopo le tensioni vissute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso famiglia nel bosco: la difesa punta sulla mediazione per il rientro

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Famiglia nel bosco: la proposta del sindaco sull'istruzione - Storie italiane 16/12/2025

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