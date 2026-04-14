Netflix vuole fare un film sulla famiglia nel bosco | il caso è ancora in tribunale e i protagonisti smentiscono

Un nuovo progetto cinematografico sta creando tensioni tra le parti coinvolte, mentre il procedimento legale è ancora in corso. La vicenda riguarda un film che dovrebbe essere ambientato in una famiglia residente in un casolare isolato in Abruzzo, ma le discussioni si sono estese alle dinamiche dell’industria dello streaming. I protagonisti, coinvolti nel progetto, hanno negato alcune affermazioni, aggiungendo ulteriore complessità alla vicenda.

Dalla marginalità di un casolare isolato in Abruzzo alle logiche globali dell’intrattenimento streaming. La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, che ha tenuto banco sulle cronache italiane per mesi, sembrava destinata a compiere l’ennesimo salto mediatico: diventare un film per Netflix. Ma mentre le indiscrezioni si rincorrevano, è arrivata una smentita netta che complica ulteriormente una storia già di per sé complessa. S econdo quanto riportato da La Stampa, il colosso dello streaming sarebbe in trattativa avanzata per acquisire i diritti della vicenda e sviluppare un lungometraggio ispirato alla storia di Catherine Birmingham, australiana, e Nathan Trevallion, inglese, la coppia che ha vissuto per anni con i loro tre figli in un rudere nei boschi abruzzesi.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Netflix vuole fare un film sulla famiglia nel bosco: il caso è ancora in tribunale (e i protagonisti smentiscono) Leggi anche: La famiglia nel bosco diventa un film Netflix: trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia Dalla cronaca allo streaming: Netflix tratta per il film sulla “famiglia nel bosco”Dalla marginalità di un casolare isolato alle logiche globali dell’intrattenimento. Meryl Streep sarà la protagonista di Le correzioni, la serie tv che Netflix vuole trarre dal capolavoro di Jonathan Franzen - facebook.com facebook