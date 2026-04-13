Il caso della serie tv sulla ‘famiglia nel bosco’ e la smentita di Netflix oltre che dei Trevallion

Il 13 aprile 2026 si è saputo che Netflix e altri soggetti stanno considerando di realizzare una serie televisiva sulla vicenda della famiglia nel bosco. La notizia è arrivata dopo che Netflix stessa ha smentito ufficialmente il coinvolgimento nel progetto, che era stato annunciato in precedenza dai Trevallion. Attualmente, non ci sono conferme sulle modalità di produzione o sui dettagli della trama.

Roma, 13 aprile 2026 – Il caso della “famiglia nel bosco” entra nel radar delle piattaforme streaming, con Netflix indicata tra i soggetti interessati a trasformare la vicenda in una serie. Ma mentre cresce l’attenzione mediatica, arriva una smentita netta da parte della famiglia e della stessa piattaforma. Una storia che sembra scritta da uno sceneggiatore. La vicenda della famiglia Trevallion, che aveva scelto una vita isolata nei boschi abruzzesi insieme ai figli, continua ad attirare l’attenzione mediatica per la sua complessità e per i temi che tocca: libertà individuale, rapporto con le istituzioni e tutela dei minori. Elementi che la rendono perfetta per una narrazione seriale, in linea con il successo delle produzioni che prendono spunto da storie vere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso della serie tv sulla ‘famiglia nel bosco’ e la smentita di Netflix (oltre che dei Trevallion) Leggi anche: Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della Garante Famiglia nel bosco, arriva la smentita del Garante: “Nessuno sciopero della fame dei bimbi”Il caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» continua a suscitare accesi dibattiti, alimentati anche da notizie che, a un’analisi più attenta,...