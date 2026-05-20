Caso Equalize 20 società tra cui Barilla Erg ed Heineken indagate chiesero all’azienda di spiare i propri dipendenti
Viene aperto un procedimento giudiziario che coinvolge venti società, tra cui alcune aziende note nel settore alimentare e delle bevande. Le accuse riguardano presunte richieste di spionaggio sui propri dipendenti, con l’obiettivo di individuare chi avrebbe comunicato con un giornalista. Le indagini si concentrano su un’azienda di consulenza, chiamata a monitorare le attività dei dipendenti di alcune aziende coinvolte. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di più soggetti e aziende.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Barilla avrebbe incaricato Equalize di individuare eventuali dipendenti in contatto con un giornalista. Erg, invece, avrebbe chiesto verifiche su 14 lavoratori per accertare possibili episodi di insider trading. Anche Heineken figura tra le società coinvolt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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