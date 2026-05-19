Spionaggio aziendale | 20 società indagate tra Eni Luxottica e Barilla

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventidue aziende sono state coinvolte in un'indagine per spionaggio aziendale, con diverse società tra cui aziende di settori come energia, moda e alimentare. Le autorità hanno scoperto che hacker sono riusciti ad accedere ai sistemi informatici di alcuni enti pubblici, tra cui il Ministero dell’Interno, attraverso tecniche di infiltrazione digitale. Sono stati identificati manager e dipendenti che hanno pagato per ottenere dossier illegali, alimentando un quadro di attività illecite nel mondo aziendale.

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? Punti chiave Come hanno fatto gli hacker a infiltrarsi nei sistemi del Viminale?. Chi sono i manager che hanno pagato per dossier illegali?. Perché i modelli di compliance di queste multinazionali hanno fallito?. Come venivano gestite le videochiamate tra spioni e dirigenti indagati?.? In Breve Speroni e i legali Dentons indagati per accesso abusivo ai sistemi del Viminale.. Manager Luxottica Orsini e Farris accusati di pagare 15.000 euro per monitoraggi illeciti.. Schiano e Calamucci coinvolti nel coordinamento tra hacker e ex forze dell'ordine.. Indagati anche dirigenti Barilla Tulumello e Giliotti per gestione sicurezza risorse umane.. A Milano, la Procura ha notificato tra ieri e oggi gli avvisi di garanzia a venti società coinvolte nell’inchiesta sugli spioni di via Pattari, tra cui colossi come Eni e Luxottica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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