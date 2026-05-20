La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di carcere per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia. La sentenza riguarda il procedimento per rivelazione di segreto d'ufficio, collegato al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La decisione giunge in seguito a un appello presentato contro una precedente condanna, e ora il politico dovrà scontare la pena stabilita dai giudici.

AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Delmastro è difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino. Lo scorso 22 aprile il sostituto procuratore generale aveva chiesto per Delmastro l'assoluzione perché "il fatto non costituisce reato". I giudici, in primo grado, avevano emesso una sentenza a 8 mesi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Delmastro: confermata in appello la condanna a 8 mesi

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