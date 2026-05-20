Caso Cospito per Delmastro condanna a otto mesi confermata anche in appello

Ieri si è conclusa con una conferma in appello la condanna a otto mesi per il deputato coinvolto nel caso Cospito. La sentenza, già emessa in primo grado, è stata confermata senza modifiche. L'imputato è stato giudicato colpevole di aver partecipato a un episodio legato alla vicenda giudiziaria. La decisione è arrivata dopo un procedimento che ha visto le parti coinvolte presentare le proprie argomentazioni davanti ai giudici.

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Colpevole e condanna a otto mesi confermata anche in appello. È la sentenza che ieri si è abbattuta su un ex potente del governo meloni, l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, nel processo che lo vedeva imputato per rivelazione del segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Nemmeno i giudici della terza Corte d’Appello di Roma, come quelli di primo grado, del resto, hanno accolto la richiesta della Procura generale che, per l’esponente di Fratelli d’Italia, aveva sollecitato l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. “Faremo ricorso in Cassazione”. Un fulmine a ciel sereno per Delmastro, tanto che l’esponente meloniano ha lasciato la Corte d’Appello senza fare dichiarazioni, tranne un “Sicuramente faremo ricorso in Cassazione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Cospito, per Delmastro condanna a otto mesi confermata anche in appello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Cospito, per Delmastro confermata condanna in appello ad 8 mesi Sullo stesso argomento Caso Cospito, confermata condanna Delmastro: otto mesi per rivelazione segreto d’ufficioA stretto giro il commento dello stesso Delmastro che ha assicurato andrà in Cassazione, come ribadito dal suo legale Andrea Milani che ha spiegato... Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroPer Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto “caso Cospito” . Caso Cospito, confermata la condanna a Delmastro: otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio - la Repubblica x.com Caso Cospito, confermata in Appello la condanna di 8 mesi a DelmastroI giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel ca ... tg24.sky.it Delmastro condannato in appello: confermata la pena per i segreti svelati a Donzelli. Il racconto dell'inviatoI giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico ... tg.la7.it Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit