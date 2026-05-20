Caso Cospito confermata condanna Delmastro | otto mesi per rivelazione segreto d’ufficio
A poco più di un anno dalla condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, è stata confermata la condanna a otto mesi di reclusione per il politico coinvolto in un caso di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza riguarda la vicenda legata a una fuga di notizie risalente al 2022, quando si è verificato l’episodio di divulgazione di informazioni protette. La decisione è stata presa dalla Corte di Appello, che ha respinto l’appello presentato dall’imputato.
A stretto giro il commento dello stesso Delmastro che ha assicurato andrà in Cassazione, come ribadito dal suo legale Andrea Milani che ha spiegato trattarsi di un caso “per cui sono disposto ad andare fino in fondo“. Intanto, in attesa delle motivazioni della sentenza, l’avvocato spiega come siano estremamente delusi e stupiti da quanto sentenziato, in quanto “alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c’era alcun dubbio:le presunte notizie rivelate non erano segrete“. Nel corso della scorsa udienza, infatti, la procura generale aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, con la formula “perché il fatto non costituisce reato“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Caso Cospito, confermata la condanna a Delmastro: otto mesi per rivelazione di segreto dufficio
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