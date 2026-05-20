Caso Cospito confermata condanna Delmastro | otto mesi per rivelazione segreto d’ufficio

A poco più di un anno dalla condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, è stata confermata la condanna a otto mesi di reclusione per il politico coinvolto in un caso di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza riguarda la vicenda legata a una fuga di notizie risalente al 2022, quando si è verificato l’episodio di divulgazione di informazioni protette. La decisione è stata presa dalla Corte di Appello, che ha respinto l’appello presentato dall’imputato.

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