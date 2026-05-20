La terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha reso nota la decisione di confermare la condanna a otto mesi di reclusione per l’ex sottosegretario alla Giustizia, coinvolto in un procedimento riguardante la divulgazione di informazioni riservate relative al caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al centro di numerosi procedimenti giudiziari. L’avvocato dell’imputato ha annunciato che presenterà ricorso in Cassazione contro questa sentenza. La vicenda riguarda il rispetto della riservatezza nelle comunicazioni legali e le implicazioni di eventuali violazioni.

ROMA – La terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. L’ex sottosegretario ha annunciato ricorso in Cassazione. I giudici hanno inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre due ore di camera di consiglio. Delmastro, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, ha lasciato il tribunale subito dopo la pronuncia della sentenza. A difenderlo nel processo è stato l’avvocato Giuseppe Valentino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Cospito: Corte d’Appello conferma per Delamstro condanna a 8 mesi. Annunciato ricorso in Cassazione

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Caso Cospito, per Delmastro confermata condanna in appello ad 8 mesi

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