Delmastro la Procura cambia rotta sul caso Cospito | chiesta l’assoluzione dopo la condanna

La Procura ha modificato la propria posizione nel procedimento riguardante il caso Cospito, richiedendo l’assoluzione dopo aver inizialmente condannato. La vicenda che riguarda la rivelazione di un segreto d’ufficio si è spostata da un dibattito politico in Parlamento a una questione di natura legale. La decisione della Procura segna un cambiamento nel corso delle indagini e delle valutazioni giudiziarie sulla vicenda.

La rivelazione del segreto d'ufficio nel caso Cospito, si è trasformata da caso politico in Aula a problema giudiziario. Dopo la condanna a 8 mesi, la Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per Delmastro. Ora il verdetto può ribaltarsi completamente Oggi la Procura generale di Roma ha chiestol’assoluzioneper l’ex sottosegretario alla giustiziaAndrea Delmastro Delle Vedove, imputato perrivelazione di segreto d’ufficionel caso legato all’anarchicoAlfredo Cospito. Il pg ha chiesto che le accuse vengano fatte cadere con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ribaltando di fatto l’esito del primo grado, che aveva portato a una condanna aotto mesicon pena sospesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delmastro, la Procura cambia rotta sul caso Cospito: chiesta l’assoluzione dopo la condanna Notizie correlate Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro... "Il fatto non costituisce reato". E ora il Pg di Roma chiede l'assoluzione di Delmastro sul caso CospitoL'ex sottosegretario alla Giustizia fu condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico La Procura generale di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Colosimo: Su politica e clan dai partiti troppe omissioni. Delmastro? Deve spiegare; Colosimo: Delmastro deve spiegare, il non lo sapevo non può più essere una giustificazione; Caso Delmastro, la Guardia di finanza pronta a indagare sulla società biellese; Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito. Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d'ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) - La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in ... msn.com Nordio, niente dimissioni. In bilico c’è solo Delmastro. Giustizia in stallo fino al votoÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilgazzettino.it Cinque nuovi sottosegretari: Balboni sostituisce Delmastro alla Giustizia, l’ex capogruppo Barelli ai Rapporti col parlamento x.com Il ministro Nordio risponde per iscritto a un’interrogazione dei deputati Lai e Ghirra, le dimissioni di Delmastro non fermano i trasferimenti: «Uta e Badu ‘e Carros centrali per la riconversione» - facebook.com facebook