Caso Cospito confermata in Appello la condanna a 8 mesi per l’ex sottosegretario Delmastro che preannuncia il ricorso in Cassazione

In Italia, in relazione al caso riguardante Alfredo Cospito, è stata confermata in appello la condanna a otto mesi di reclusione per un ex sottosegretario alla Giustizia. L'uomo era stato coinvolto nell'accusa di aver rivelato un segreto d’ufficio. La sentenza definitiva è stata annunciata di recente, mentre l’ex sottosegretario ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione. La vicenda si collega a un procedimento giudiziario più ampio che coinvolge anche altri aspetti legati alla gestione del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui