Caso Cospito confermata in Appello la condanna a 8 mesi per l’ex sottosegretario Delmastro che preannuncia il ricorso in Cassazione

Da lanotiziagiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, in relazione al caso riguardante Alfredo Cospito, è stata confermata in appello la condanna a otto mesi di reclusione per un ex sottosegretario alla Giustizia. L'uomo era stato coinvolto nell'accusa di aver rivelato un segreto d’ufficio. La sentenza definitiva è stata annunciata di recente, mentre l’ex sottosegretario ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione. La vicenda si collega a un procedimento giudiziario più ampio che coinvolge anche altri aspetti legati alla gestione del caso.

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Confermata in appello la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio nel caso legato all’anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre precisato che il deposito delle motivazioni della sentenza avverrà entro 90 giorni. Al termine dell’udienza, davanti ai cronisti presenti, Delmastro ha dichiarato: “Non condivido la decisione della Corte d’appello, ma ne prendo atto. Non ho alcuna intenzione di fermarmi qui. Andrò fino in Cassazione, forte di quattro richieste assolutorie, nella certezza di riuscire finalmente a dimostrare la correttezza del mio operato, senza se e senza ma”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi

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